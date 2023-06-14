Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen 5 şahsa para cezası yağdı



Sultangazi'de 5 şahıs, trafikte makas atarak tehlikeli hareketler sergiledi. O anlar sosyal medyada paylaşılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Konuya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücülerinin G.A, R.Ö, B.K, U.T, F.K isimli şahıslar olduğunu tespit etti. Sivil Trafik ekiplerince yakalanan sürücü şahıslar hakkında 'makas atmak' suçundan G.A, R.Ö. isimli şahıslara kişi başı 4 bin 64 lira, 'saygısızca araç kullanmak' suçundan G.A, R.Ö, B.K, U.T, F.K. isimli şahıslara kişi başı 436 lira, 'trafiğin akışına aykırı ani yavaşlamak ve yavaş seyretmek' suçundan G.A, R.Ö, B.K, U.T, F.K. isimli şahıslara kişi başı 436 lira, 'kol ve grup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri açıklığı bırakmamak' suçundan G.A, R.Ö, B.K, U.T, F.K. isimli şahıslara kişi başı 436 lira, 'film cam' suçundan R.Ö. isimli şahsa 951 lira olmak üzere toplamda 15 bin 619 lira cezai işlem uygulandı.

Sadık Kahraman



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