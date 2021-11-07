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Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden anında iade

Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden anında iade
Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden anında iade

Antalya’da kırmızı ışıkta beklediği sırada araç içinden yere muz kabuklarını atan sürücüye arkasında bekleyen aracın sürücüsünden ilginç bir muz kabuğu tepkisi geldi.

Trafikte yere muz kabuğu atan sürücüye, arkasındaki sürücüden anında iade - Tıkla İzle

Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi üzerinde yaşanan olayda, kırımızı ışıkta önünde duran araçtan dışarıya muz kabuğu atıldığını gören bir vatandaş gördüğü manzara karşısında tepkisini saklayamadı.

Aracından inen vatandaş yeşil ışık yanmadan önce önündeki aracın yanına giderek, atıldığı yerden topladığı muz kabuklarını tekrar araç şoförünün bulunduğu camdan içeriye doğru attı.

Yere attığı muz kabuklarının tekrar aracının içine geldiğini gören sürücü neye uğradığını şaşırdı. Olay, muz kabuğunu iade eden sürücünün yanında bulunan bir kişi tarafından anbean kaydedildi.

Ahmet Serdar Eser
 

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