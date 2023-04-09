Trafikte yol verme tartışmasında bıçaklı saldırı cep telefonu kamerasında

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 01 ANS 668 plakalı motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen 01 GH 120 plakalı otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkarttığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.

Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti. İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki vatandaşlar sürücüleri ayırdı. İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Elif Ayşenur Bay



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