Trafikteki baltalı saldırgan tutuklandı

TEM Otoyolu Elmalı mevkiinde seyir halindeki kamyon sürücüsüyle tartışan M.O., aracından çıkardığı balta ile kamyona art arda darbeler vurmuştu.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından şüpheli M.O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Saray'ına getirildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

“Bana, ‘seni böcek gibi ezerim' dedi”

Şüpheli M.O. savunmasında, “Karşı tarafın aracı kamyondur, kendisi beni sıkıştırdı. Ben de kendisine ‘ne yapıyorsun, neden beni sıkıştırıyorsun' dedim. O da bana, ‘Belanı benden bulma, seni böcek gibi ezerim' dedi. Ben de oruçlu olmam sebebiyle sinirlendim. Niye küfür ediyorsun dedim. Bana sopa fırlattı. Bunun üzerine o sol şeritte olduğu için ben sağ tarafına geçtim. Attığı sopa aracımın arka tarafına vurdu” dedi.

“Benim amacım, beni savunmasız görmesin diye”

Aracında maddi hasar oluştuğunu söyleyen M.O., “Bu kişinin aracının plakası çamurlu olduğu için alamadım. Ben de kendisine aracımın içinde bulunan baltayı gösterdim. Bundaki amacım beni savunmasız görmesin diye” dedi.

“Balta bagajdaydı”

M.O. aracında balta bulunmasının sebebini, “O gün piknik yapmıştım. Bu balta da o nedenle arabamda kalmıştır. Balta bagajdaydı. Araç beni sıkıştırınca aracı geçtim, aracı bir kenara çektim. Bagajdan baltayı çıkardım, ön tarafa aldım. Daha sonra aracı yakaladım. Yanına geldim, baltayı kendisine gösterdim. Yaptığımdan dolayı çok pişmanım” diyerek açıkladı.

Sorgusu tamamlanan M.O., “silahla tehdit” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gamze Erdemir