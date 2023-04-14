Trafikteki yol verme tartışması sopalı kavgaya dönüştü

Olay, kent merkezi Yeşilyol caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede süren yol yapım çalışması esnasında sıkışan trafikte iki sürücü arasında yol verme meselesinden dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bulundukları araçtan ellerinde sopalarla inen 3 şahıs diğer araç sürücüsüne saldırdı. Sürücü kendisine sopalarla vuran şahıslardan kurtulmak için aracını bırakıp kaçmaya başladı. Diğer şahıslar ise sürücüyü kovalayıp yakaladıkları kaldırımda yere yatırıp sopa ve yumruklarla darp etti. Ardından çevredekilerin araya girmesi ile taraflar ayrıldı. Bu sırada polise haber verilmesi üzerine bölgeye gelen ekipler kaçan şahısların peşine düştü.

Mehmet Karakaş

İLGİLİ HABER Petrol istasyonu muharebesi: Yumruk yumruğa böyle kavga ettiler

İLGİLİ HABER Metrobüste bıçaklı kavga: 3 yaralı

İLGİLİ HABER Ümraniye’de ev sahibi ile kiracının fahiş zam kavgası kamerada

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.