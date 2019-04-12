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Trafo direğinde feci ölüm

Trafo direğinde feci ölüm
Trafo direğinde feci ölüm

Elazığ'da evindeki elektrik kesintisi nedeniyle trafo direğine çıktığı ileri sürülen bir kişi akıma kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, Baskil ilçesi Şituşağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde elektriklerin kesilmesi üzerine trafo direğine çıkan çiftçilikle uğraşan Mehmet Balın (55) elektrik akımına kapıldı. Direk üzerinde hayatını kaybeden Balin'i fark eden köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Balin'in cansız bedeni asılı kaldığı direkten İtfaiye ve elektrik firmasına bağlı ekipler tarafından indirildi. Balin'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.  

Mücahid Kantarcıoğlu
 

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