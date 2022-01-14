Trafodan kablo çalarken akıma kapılan şüpheliye vatandaşlardan 'toprağa bas' telkini

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2311 Sokak üzerindeki bir elektrik trafosunda meydana geldi. İddiaya göre iki hırsızlık şüphelisi dün geceden, trafonun kapısının kilidini kırarak devre dışı bıraktı. İki şüpheli bugün akşam saatlerinde trafonun kilidini kırdıkları kapısından içeri girdi. İki bölümden oluşan trafonun arsındaki açıklıktan şüpheliler diğer tarafa geçti. Şüpheliler tornavida ile trafonun zemininde bulunan topraklama kablolarını çıkarmaya başladı. İki topraklama kablosunu söken şüpheliler, üçüncü kabloyu çıkaracakları esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle akıma kapıldı. Patlamanın da yaşandığı trafoda şüphelilerden biri hızla olay yerinden kaçtı. 25 yaşındaki Mustafa A. ise yaralı şekilde trafo içinde kaldı. Yaralı şahıs, trafonun kapısını tekmele tekmeleye kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başardı. Bir süre kapı önünde oturan şüpheli, daha sonra beton zemine indi.

Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye gelen polis ekipleri yaralı Mustafa A. için ambulans istedi. Elleri ve sol omzu yanan Mustafa A., bitkin bir şekilde sallanarak yürümeye başladı. Vatandaşlar akıma kapılan Mustafa A.'ya 'Toprağa bas toprağa, duvara dayan bari' diye telkinlerde bulundu. Mustafa A., ambulansla önce Kepez Devlet Hastanesi'ne, ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kepez Polis Merkezi Amirliği ekipleri bölgede inceleme yaptı. Trafodaki akımın elektrik şirketi çalışanları tarafından kesilmesinin ardından olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Trafo içinde şüphelilerin iki çantası, demir testere, anahtar, tornavida, pense gibi aletlerinin kaldığı görüldü. Şüphelilerin akıma kapılmamak için çalıştıkları suç aletlerini tuttukları bölümü plastik bant ile kapattıkları görüldü. Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Toprağa bas”

Öte yandan, Mustafa A.'nın trafonun kapısında oturması, beton zemine inmesi, sallana sallana yürümesi vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Ayrıca görüntülerde şüphelinin sol omzunun ve ellerinin yandığı, vatandaşların ise şahsa, "Toprağa bas toprağa, duvara dayan bari" dedikleri anlar yer aldı.

“Kebap olmuşlar”

Olayı gören İsa Budak, “Geldiğimizde kapıdan ses geliyordu. Bekledik bekledik bir kişi dışarı çıktı. Kebap olmuştu, diğer kişi kaçmış gitmiş. Yaralıyı ambulans götürdü ama çok yaralıydı. Bakır kablo çalmaya girmişler. Bu trafo çalışıyor biz yaklaşmaya korkuyoruz. Bunlar içeri girmişler” diye konuştu.

İsa Akar - Gazi Taş