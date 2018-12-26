Trafoya fare girdi, Kuşadası ayağa kalktı

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İnönü Bulvarı üzerindeki Kuşadası Vergi Dairesi Müdürlüğü ile Kuşadası Mal Müdürlüğü'nün bulunduğu maliye binasının trafosuna giren fare Kuşadası'nda itfaiye ve polisi alarma geçirdi. Trafoya giren ve elektrik çarpması sonucu yanıp kül olan fare yüzünden binanın alarm sistemi çalmaya başladı. Maliye binasından gelen alarm uyarısı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri hareket etti. Binada inceleme yapan itfaiye ve polis ekipleri trafodan koku geldiğini tespit etmesiyle yapılan incelemede yanan bir fare ölüsüyle karşılaştı. İtfaiye ekipleri, trafoya giren farenin yanmasıyla alarm sisteminin çalıştığını ve binada başka bir sorun bulunmadığını söylediler.

Alarmın fareden kaynaklandığının belirlenmesinin ardından ekipler normale döndü.

Zafer Hacısalihoğlu - İsmail Ümit Dilşen