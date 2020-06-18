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Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri kurtardı

Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri kurtardı
Traktör dereye yuvarlandı, 2 yaralıyı UMKE ekipleri kurtardı

Elazığ'da traktör dereye yuvarlandı, araçların gidemediği bölgeye ulaşan UMKE ekipleri 2 yaralıyı kurtardı.

Kaza, merkeze bağlı Acıpayam köyü sınırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlaya giden Ahmet Kalkancı'nın idaresindeki 23 HC 608 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye yuvarlandı. Kazada sürücü ve yanındaki Gülay Kalkancı yaralandı. Durumun sağlık ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, ambulans ve UMKE ekibi sevk edildi. Araçların gidemediği bölgeye Ulusal Medical Kurtarma Ekibi( UMKE) ve jandarma yaya olarak ulaştı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan 2 yaralı, sedye ile taşınarak ambulansa ulaştırıldı.
Yaralılar ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ahmet Mücahid Kantarcıoğlu
ELAZIĞ (İHA) -

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