İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı
Traktör ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesi Solmaz köyünde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Çınar ilçesi Solmaz köyü girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre karşı yönlerden seyir halinde olan 21 EU 731 plakalı traktör ile aşırı hızla gelen 35 BEF 91 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu traktörde bulunan 3 kişi ve hurdaya dönen otomobilde bulunan 6 kişi yaralandı. Vatandaşlar yaralıları araçla Çınar Devlet Hastanesine ve Diyarbakır'da çeşitli hastanelere kaldırdı. Hurdaya dönen araçlarda yaralananlarının durumlarının normal olduğu öğrenildi. 

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.  

Rıdvan Kılıç - Sedat Irmak

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.