Traktör pulluğuna tarih takıldı

Traktörden inip takılan büyük taş parçasının mermer ve üzerinde insan figürleri olduğunu gören çifçti Ramazan Akdağ, olayı hemen Altıntaş ilçesi Mecidiyeköy Muhtarı Niyazi Akkoç'a bildirdi.

Köy muhtarı Niyazi Akkoç, yaptığı açıklamada, ''Köyümüz Ahırlar mevkkiinde 2 dönüm arazisi bulunan Ramazan Akdağ, arazisinde traktör ile ekim yaparken, yaklaşık 300 kilogram ağırlığında ve yarım metrekareden büyük, üzerinde çeşitli insan figürleri ve yazılar bulunan mermer bir taş bulmuş. Bana haber verilince hemen jandarma ekiplerimize haber verdim. Olay yerine gelen jandarma ekiplerimiz Kütahya Müze yetkililerimize haber verdiler ve taş tarladan götürüldü. Tarihi anlatan bir eseri ilimiz müzesine kazandırdığımızı düşünüyorum'' dedi.

Yunus Daşdemir

