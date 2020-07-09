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Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı!

Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı!
Traktör şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı!

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde şarampole yuvarlanan traktörün sürücüsü yaralandı, kardeşi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Alan Yaylası üzerinde Tayfur Küçük'ün kullandığı römorklu traktör seyir halinde iken direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole yuvarlandı. Yoldan geçen vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 acil ambulans ekipleri geldi. Traktörün üzerindeki sürücünün kardeşi Emre Küçük'ün (24) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Traktör sürücüsü ise ağır yaralı olarak Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. İç kanaması bulunan yaralının hayati tehlikeyi atlatamadığı bildirildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İsmet Biçen
 

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