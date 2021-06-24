İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktör sürücüsü yürekleri ağza getirdi

Traktör sürücüsü yürekleri ağza getirdi
Traktör sürücüsü yürekleri ağza getirdi

Düzce'de ormanlık alanlarda kesilen ağaçları yola indirmekle sorumlu olan traktör sürücüsü, tonlarca ağırlıktaki ağaçları taşırken yürekleri ağza getirdi.

Traktör sürücüsü yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde ormanlık alanlarda yetiştirilen ağaçlar, ekonomiye kazandırılması amacıyla kesilerek ilgili kurumlara gönderiliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli kesilerek ekonomiye kazandırılan ağaçların ormanlık alanlardan yola indirilmesi ise köylüler tarafından yapılıyor. Kaynaşlı ilçesinde de ormanlarda kesilen tonlarca ağaçlar traktörler ile yola indirilirken, bir sürücünün hareketleri izleyenleri korkuttu. Tomruk ağacı yüklü traktörün ön tekerlekleri havaya kalktı ve traktör devrilecek duruma geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyen vatandaşlar, traktör sürücüsünün kaza yapmadan ilerlemesini tebrik etti.

Enes Bektaş-Ali Yıldız

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.