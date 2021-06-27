Traktör tarlada 200 metre yuvarlandı: 2 yaralı

Kaza, Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selim Oğuz idaresindeki 55 DY 253 plakalı römorklu traktör yamak tarlara yaklaşık 200 metre yuvarlandı.

Kazada, yaralanan traktör sürücüsü Salim Oğuz ile oğlu İdris Oğuz ölümden döndü.

Yaralı baba 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Baba Salim Oğuz, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, oğlu İdris Oğuz ise Gazi Devlet Hastanesi'nde tedavi atına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Muhammer Ay

