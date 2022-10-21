Traktör yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Acıpayam istikametine ilerleyen E.B. idaresindeki 20 BJK 69 plakalı traktör yüklü kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan 07 ZG 921 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçarken, otomobil ise yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atilla Özer

İLGİLİ HABER Meksika’da trenle çarpışan akaryakıt tankeri patladı

İLGİLİ HABER Otomobil tıra çarptı: 1 yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.