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Traktör yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Traktör yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Traktör yüklü kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Denizli’nin Acıpyam ilçesinde seyir halindeki traktör yüklü kamyonetin tali yola çıkan otomobile çarpıp şarampole uçtuğu kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Acıpayam ilçesine bağlı Alaattin Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli'den Acıpayam istikametine ilerleyen E.B. idaresindeki 20 BJK 69 plakalı traktör yüklü kamyonet, tali yoldan ana yola çıkan 07 ZG 921 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçarken, otomobil ise yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Atilla Özer

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