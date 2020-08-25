Traktörden düşen kadın hayatını kaybetti

Kaza, sabah erken saatlerde Şehzadeler ilçesi Tekeliler Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Lütfü K. (22) idaresindeki 45 E 4811 plakalı traktörde yolcu konumunda bulunan Ayşe Başyıldız (50) bir anda dengesini kaybetmesi sonucu traktörden düştü. Traktörün tekerleğinin altında kalan Başyıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, sürücü Lütfü K.'yı gözaltına aldı. Talihsiz kadının cenazesi Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morguna kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Ersan Erdoğan

