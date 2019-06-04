İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı
Traktörle çarpışan otomobil hurdaya döndü: 5 yaralı

Denizli’de otomobil ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Honaz ilçesi Kocabaş Mahallesi'nde meydana geldi. Denizli istikametine seyir halinde olan Serdar A. idaresindeki 03 AAE 082 plakalı otomobil, Cezaevi Kavşağında İbrahim S. yönetimindeki 20 H 1667 plakalı traktörle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan otomobil olay yerinden birkaç metre sonra durabildi. Kazada otomobil ve traktör sürücü ile birlikte Demet, Sait ve Uğur A. yaralandı. Araç içerisinde sıkışan yaralılar olay yerine gelen Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler tarafından çıkarıldı. Ardından yaralılar olay yerinde hazır bekleyen 112 Acil servis ambulansları ile hastaneye kaldırıldı. 

Kaza sonrası hurdaya dönen otomobil olayın ne denli şiddetli olduğunu gözler önüne sererken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.  

Gökten Ceylan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.