Traktörle çarpışan otomobil takla attı 3 kişi yaralandı

Kaza Düzce Kuzey Çevre Yolu Tepecik mevki'inde öğlen saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre daha önce G.B.Ö. idaresindeki 54 AY 005 plakalı otomobil G.A. idaresindeki 81 DR 397 plakalı traktör römorkuna çarparak takla attı. Otomobilin içinde ki kazazedelerin yardımına güzergahta bulunan diğer vatandaşlar koşarken, bölgeye 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler otomobilden çıkarılan 12 yaşındaki A.K.Ö. ve 8 yaşındaki Ö.D. ile otomobil sürücüsü G.B.Ö. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile trafik tek şeritten sağlanırken, çekici ile otomobilin kaldırılmasının ardından trafik normal seyrine döndü.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Enes Bektaş