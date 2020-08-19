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Traktörle dereye uçan çiftçi hayatını kaybetti

Traktörle dereye uçan çiftçi hayatını kaybetti
Traktörle dereye uçan çiftçi hayatını kaybetti

Antalya’nın Serik ilçesinde traktörün derece uçması sonucu meydana gelen kazada sürücü hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 19.00 sıralarında Serik ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasındaki ürünleri ilaçladıktan sonra eve dönmek üzere yola çıkan İsmail Uysal (49), traktörün kontrolden çıkması sonucu dereye uçtu.

Dereden traktörün sesini fark den vatandaşlar tarafından bulunan Uysal için 112 Acil çağrı Merkezinden yardım istendi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı muayenede Uysal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Uysal'ın cesedi savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya adli tıp merkezine gönderildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet Demirci

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