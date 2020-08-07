Traktörle kafa kafaya çarpışan otomobil yanarak hurda yığınına döndü

Olay, Karapürçek ilçesi Horozlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Halil İbrahim Ç. idaresindeki 14 FS 913 plakalı traktör ile Ercan Ç. idaresindeki 54 EZ 922 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle LPG'li araç alev aldı. Bir anda alev topuna dönen otomobilde kalan sürücü Ercan Ç. son anda araçtan kendisini dışarı atarak canını kurtardı.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, kaza esnasında yaralanan otomobil sürücüsü Ercan Ç. ve traktörde bulunan Sema Ç. hastaneye kaldırıldı. Alevlere teslim olan ve hurda yığınına dönen otomobil kullanılamaz hale gelirken, traktörün bir kısmı da zarar gördü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Ali Yıldırım