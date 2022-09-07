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Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti
Traktörle kepçe arasında sıkışan vatandaş hayatını kaybetti

Bolu’da, traktörle kepçesi arasında sıkışarak ağır yaralanan Mehmet Ertaş (70) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çiftçilikle uğraşan Mehmet Ertaş (70), tarlasında çalışmak için traktörünün önüne kepçe takmaya çalıştığı sırada kepçe ile traktör arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Ertaş'ın yardım çağrısını duyan köylüler olay yerine geldi. Ertaş'ı sıkıştığı yerden kurtaran vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertaş, ağır yaralı olarak götürüldüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Faruk Çidem

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