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Traktörü temizlemek isterken canından oldu

Traktörü temizlemek isterken canından oldu
Traktörü temizlemek isterken canından oldu

Aksaray’da temizlemeye çalıştığı traktörün altında kalan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Aksaray'ın Gülağaç İlçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tarlasını sürdükten sonra toprak olan traktörün altını temizlemek isteyen Halil Erkan (51) tarım aracını rampaya aldı.

Traktörün altına girerek temizlemeye başlayan şahıs freninin boşalması üzerine hareket eden aracın altında kaldı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. Olay yerine gelen 112 acil yardım ekipleri traktör altında kalan şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis ekipleri güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemelerin ardından Halil Erkan'ın cansız bedeni Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Yasin Can
 

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