Traktörün freni boşaldı, sürücü atlayarak kurtuldu

Edinilen bilgiye göre olay, Soğucak köyü mevkiinde meydana geldi. Ahmet B. yönetimindeki saman yüklü traktörün rampadan indiği sırada frenleri boşaldı. Hızlı bir şekilde yokuş aşağı inen traktörün sürücüsü ani bir hareketle traktörden atlarken, traktör ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sürücü Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, tedavisi devam eden Ahmet B.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ahmet Yıldırım