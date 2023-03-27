Trakya Cam Fabrikası'nda patlama

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Trakya Cam Fabrikası'nda sıcak su kazanında yaşandı. İddiaya göre; kazanda su yetersizliğinden kaynaklı olarak gerçekleşen patlamada büyük maddi hasar oluştu. Şans eseri kimsenin yaralanmaması sevindirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Patlama Büyükkarıştıran beldesi ve Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinden de duyuldu.

Müberra Çelebi



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