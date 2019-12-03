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Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama
Trakya Üniversitesi Hastanesi'nden Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş’ın poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edildiğini açıkladı.

Trakya Üniversitesi Hastanesi, Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu ile ilgili açıklama yaptı. Hastane'den yapılan açıklamada, “2 Aralık 2019 günü saat 17.20 civarında hastanemize getirilen ‘Selahattin Demirtaş' isimli hastanın şikayetleri doğrultusunda Kardiyoloji, Nöroloji, Gastroenteroloji ve Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalları ile konsülte edilmiş, yapılan laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri sonrasında akut hayatı tehdit edici patoloji saptanmamıştır. Belirtilen anabilim dallarının görüşleri doğrultusunda hasta poliklinik kontrol önerisiyle taburcu edilmiştir” denildi.
Cevdet Fırat Aydoğmuş

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