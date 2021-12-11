Trakya ve İstanbul için kuvvetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak yağışların yarın sabah saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul'da yerel olarak kuvvetli olacağını duyurdu.



Meteoroloji'den alınan son bilgilere göre, bu gece saatlerinde Trakya'da başlayacak Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışların, Pazar (12.12.2021) sabah ilk saatlerden itibaren Trakya ile Çanakkale çevrelerinde, zamanla Marmara'nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Yalova ve İstanbul), Kıyı Ege (İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri) ile Manisa çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2); Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri, İzmir'in kuzey ilçeleri ile Çanakkale'nin güney ve doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m2) olması bekleniyor.

VATANDAŞLARA SEL, YILDIRIM VE KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Açıklamada "Kuvvetli yağışların neden olabileceği sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Ayrıca, sağanak yağışın 12 Aralık saat 04.00 ile 13 Aralık saat 04.00 arasında etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.