Trakya'nın yeni ‘sarı gelini' için hasat zamanı

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, bu yıl il genelinde 6 bin dönümün üzeri arazide üreticilerin kanola ekimi gerçekleştirdiğini söyledi. Arabacı, ilk hasada başladıklarını ve verimden memnun olduklarını belirterek, "6 bin dönümün üzerinde kanola ekimi ekildi. Şu an görünüm itibariyle 300-400 kilogram civarında dönüm başına verim elde etmeye bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Hem yağ hem de bio dizel olarak kullanılabiliyor”

Arabacı, kanolanın hem yağ hem de bio dizel olarak kullanıldığını hatırlatarak, “Bu yıl ki kanola hasadımıza başladık. İnşallah bol bereketli, hayırlı, uğurlu ve bol kazançlı bir yıl temenni ediyorum bütün çiftçilerimize. Kanola, ayçiçeğine alternatif ürün olarak söyleniyor doğrudur” dedi.

“Ayçiçeğine nazaran verim olasılığı daha yüksek”

Kanolanın ayçiçeğine nazaran artı yanlarını anlatan Arabacı, “Eylül, Ekim ayı başları gibi ekiliyor, yani kışa kuvvetli girdiğinde bütün kış yağmurlarını aldığı için ayçiçeğine göre daha verim olasılığı yüksek olan bir çeşit. Bir de alternatif bir ürün olarak şu an ekiyoruz. Yani ayçiçeğinde bazen sene kurak gidiyor, düşük verimler alabiliyoruz ama kanola da dediğim gibi kış yağmurlarını aldığından dolayı seneye kuvvetli giriyor ve ayçiçeğine nazaran daha iyi verimi olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

“Fiyatlar düşük ama verim olarak iyi bir yıl”

Ekonomik olarak evet şuan ki verimler iyi olacak ve karşılayacak gibi fakat geçen yıl ortalama 2 bin 200 lira gibi piyasada satılan kanola şuan 2 bin, 2 bin 50 lira gibi satılıyor. Bu yıl ki kanola fiyatlarının 2 bin 500 lira civarında olmasını ümit ediyor ve bekliyorduk ama maalesef ki fiyat konusunda biraz sıkıntılı bir süreç yaşayacağız. Ama Allah'tan verim olarak iyi bir yıl. İyi bir verim alacağız kanaatindeyim. İnşallah hayırlı bir yıl geçirmiş oluruz” dedi.

Koray Ustabaşı

