Trakya'ya Afrika kaynaklı kum fırtınası uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarılarda Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli'nin de aralarında bulunduğu toplamda 7 ilde kum fırtınası beklendiği açıklandı. Daha önce Ankara ve Konya çevresinde etkili olan kum fırtınası hayatı olumsuz etkilemişti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan açıklamada, Afrika kaynaklı toz taşınımı olabileceğini ve vatandaşların buna karşı dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunuldu. Ege ve Marmara Bölgesinde bugün başlanması beklenen kum fırtınasının 7 Ekim 2020 sabahına kadar sürebileceği de belirtildi.

Halil Dağ

