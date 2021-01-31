Trakya'ya kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli fırtına ve yağışa karşılık vatandaşları daha dikkatli olması konusunda tedbiri elden bırakılmaması yönünde uyarıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Marmara Denizi'nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran), kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Halil Dağ

