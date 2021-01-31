İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Trakya'ya kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Trakya'ya kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı
Trakya'ya kuvvetli fırtına ve yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kuvvetli fırtına ve yağışa karşılık vatandaşları daha dikkatli olması konusunda tedbiri elden bırakılmaması yönünde uyarıldı. Meteorolojiden yapılan uyarıda, “Marmara Denizi'nde rüzgarın; yarın (Pazartesi) sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Fırtınanın; öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, Çanakkale illeri ile Edremit Körfezi çevresi (Ayvalık, Gömeç, Burhaniye, Edremit, Havran), kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Halil Dağ
 

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.