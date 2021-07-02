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Trakya'ya kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

Trakya'ya kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı
Trakya'ya kuvvetli sağanak ve dolu uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Trakya Bölgesi için sağanak yağış uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre, yarın (Cuma) öğlen saatlerinden sonra Trakya kesimi (Kırklareli, Edirne, Tekirdağ) ile Çanakkale'nin kuzey ve doğusunda görülecek olan sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, yerel olarak kuvvetli olarak beklediğinden anı sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgarlar, ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Halil Dağ
 

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