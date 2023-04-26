Trakya'ya kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da bugün etkili olacak gök gürültülü yağışa karşı uyardı. Meteoroloji ve AFAD kurumlarından yapılan uyarıda, “Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Hüseyin Çanlı - Mehmet Basmacı

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