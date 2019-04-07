Trambüsten inen kıza otomobilin çarptığı kaza güvenlik kamerasında

Kaza, cuma günü İnönü Üniversitesi Kampüsü'nde meydana geldi. Eğitim Fakültesi öğrencisi R.K., üniversitede trambüsten inip yolun karşısına geçmek istedi. Güvenlik kameralarına da yansıyan kazada öğretim görevlisi Ş.G. yönetimindeki otomobil, R.K.'ye çarptı. Kazada, hafif yaralanan genç kız çağrılan ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kız öğrenci burada yapılan müdahalenin ardından taburcu edilirken, sürücünün ise polisler tarafından ifadesi alındı.

Öte yandan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, kazanın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kampüste öncelik yayanındır. Bugün yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Öğrencimizin durumu iyi. Kampüste sürücüler yayaya öncelik vermeli ve yavaş gitmelidir" ifadelerine yer verdi.