Tramvay durağında uyuşturucu krizine giren şahıs polisi harekete geçirdi

Olay, saat 17.30'da Beyoğlu ilçesine bağlı Taksim Meydanı'nda bulunan tramvay durağında meydana geldi. İddiaya göre, uyuşturucu krizine giren kimliği belirsiz şahıs, durakta bayıldı.

Tramvay durağında sırt üstü hareketsiz şekilde yatan şahsı gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine ihbar etti. Olay yerine gelen polis ekipleri, krize giren şahsın nabzını kontrol etti.

Ekipler şahısla ilgilenirken durumu gören Suriye uyruklu bir doktor, şahsın madde alıp krize girdiğini tespit etti.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri krize giren şahsa bulunduğu yerde müdahalede bulundu.

Uyuşturucu krizine giren şahıs ambulans ile Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sümer Avcı

