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Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı
Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı

İstanbul'da Fatih Aksaray tramvay durağında yankesicilik yöntemi ile yolcuların eşyalarını çalan 2 kadın şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Tramvay durağında yankesicilik yapan 2 kadın yakalandı - Tıkla İzle

Fatih Aksaray tramvay durağında kalabalıktan faydalanan 2 kadın, yolcuların eşyalarını çaldı. Aynı bölgede peş peşe gelen yankesicilik ihbarları üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde Indıra S ve Elvısa F isimli şüpheliler aynı durakta Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltın alındı. Indıra S.'nin 10, Elvısa F isimli şüphelinin ise 1 suç kaydığı olduğu öğrenildi. Emniyette işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

Hasan Zahid Ezim
 

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