İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tramvay içerisinde yankesicilik

Tramvay içerisinde yankesicilik
Tramvay içerisinde yankesicilik

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında yankesicilik yöntemiyle bir vatandaşın 150 TL’sini çalan yabancı uyruklu şahsı, duraktaki vatandaşlar kaçarken yakalayıp polise teslim etti. Parası çalınan vatandaş, “Arkadan bir el sanki akrep gibi cebime sokuldu. Sonra parama baktım 300 TL vardı 150 TL’sini çalmış” dedi.

Tramvay içerisinde yankesicilik - Tıkla İzle

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında dün gece saat 23.00'de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Yusufpaşa tramvay durağından Kabataş istikametine giden yabancı uyruklu bir şahıs, Ethem Numan'ın arka cebinden 150 TL'sini alıp arkadaşına verdi. Parayı alan hırsız kaçmaya başladı. Durumu fark eden Numan ve vatandaşlar hırsızı yakalayıp tramvayın güvenlik kulübesine götürdü. Olay yerine gelen polis ekiplerine, çalınan paranın 150 TL olduğunu söyleyen Numan hırsızdan şikayetçi oldu. Bunun üzerine hırsız Şehremini Polis Karakolu'na götürüldü. Parayı yankesicilik yöntemiyle Numan'ın cebinden alan diğer hırsız ise kaçtı.

“Arkadan bir el sanki akrep gibi cebime sokuldu”

Yaşadıklarını anlatan Ethem Numan, “Ben tramvaya bindim. Sonra arkadan bir el sanki akrep gibi cebime sokuldu. Elini çektiği zaman parmağını gördüm. Bende parama baktım 300 TL vardı 150 TL'sini çalmış. Üstünü aradım bende yok diyor. Bir arkadaşı daha vardı o kaçtı” dedi.

“Bende arkamı dönüp yakaladım”

Hırsızı yakalayan bir vatandaş, “Ben tam çıkıyordum arkamdan bağırdılar tutun tutun diye bende arkamı dönüp yakaladım. Daha sonra diğer arkadaşlar geldi yardım ettiler” şeklinde konuştu.

Sümer Avcı

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.