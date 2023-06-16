İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tramvay kamyonun kasasına çarptı: Bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı

Tramvay kamyonun kasasına çarptı: Bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı
Tramvay kamyonun kasasına çarptı: Bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı

Zeytinburnu'nda T1 Bağcılar-Kabataş seferini yapan tramvay, sokağa giriş yapan kamyonun kasasına çarptı. Kazada tramvayın camlarının kırılmasıyla bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı.

Tramvay kamyonun kasasına çarptı: Bazı vatandaşlar hafif sıyrıklar aldı - Tıkla İzle

Kaza, saat 17.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Seyitnizam Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T1 Bağcılar-Kabataş seferi yapan tramvay, karşı şeritten gelerek sokağa giren 18 ABK 314 plakalı kamyonun kasasına çarptı. Tramvayın camlarının kırılmasıyla içerde bulunan yolcularda hafif sıyrıklar oluştu. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan vatandaşlara olay yerinde müdahale etti. Kaza nedeniyle Bağcılar-Kabataş hattı seferlerinde gecikme yaşandı. Vatman ve kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Veysel Ensar Gökçegözog

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.