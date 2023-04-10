Tramvay seferleri Kabataş-Bağcılar arasında yeniden yapılmaya başlandı

Beyoğlu Karaköy Kemeraltı Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı metruk bina 5 gün önce çökmüştü. Olayın ardından tramvay seferleri de durdurulmuştu. Çöken binanın enkazının kaldırılması için çalışma başlatılmıştı. Görevli ekiplerce molozlar kepçeler yardımıyla kaldırılmış, enkaz tamamen temizlenmişti. Çalışmaların tamamlanmasının ardından tramvay seferleri de normale döndü. Kemeraltı Caddesi hem araç hem de tramvay trafiğine yeniden açıldı. Metroİstanbul'dan yapılan açıklamada ise, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda seferlerimiz Kabataş-Bağcılar arasında yapılmaya başlanmıştır" denildi.

Murat Horoz



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