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Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü

Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü
Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü

İstanbul’da kısıtlamaya dakikalar kala evlerine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu nedeniyle Bağcılar-Cevizlibağ seferini yapan tramvaylar durdu. Trafik nedeniyle ilerleyemeyen tramvaylardan inen vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

Tramvay trafikte ilerleyemedi, vatandaşlar raylardan yürüdü - Tıkla İzle

Korona virüs ile mücadele kapsamında yurt genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasına sayılı dakikalar kala İstanbul'da evine gitmek isteyen vatandaşların oluşturduğu trafik yoğunluğu sürüyor. Cevizlibağ'dan Millet Caddesi istikametine giden araçların oluşturduğu araç trafiği nedeniyle Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvaylar araç ile tramvay yolunun birleştiği noktada durdu. Trafiğin durması nedeniyle vatmanlar tramvayların kapılarını açtı. Tramvayların kapılarının açılmasının ardından vatandaşlar yollarına yürüyerek devam etti.

Selim Bayraktar

 

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