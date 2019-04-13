Tramvay yoluna giren otomobil, bariyerlere çarparak takla attı: 1 yaralı

Olay, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Akçaray tramvay hattı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre tramvay yoluna giren Utku P. idaresindeki 10 D 7005 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarpıp takla attı. Kazada otomobil sürücüsü araç içerisinde sıkışarak yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu hemen 112 acil yardım ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine intikal eden sağlık ekipleri tarafından araç içerisinden çıkartılan Utku P. ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaza sebebiyle tramvay seferleri kısa süreliğine aksadı. Aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tramvay hattında seferler yeniden normale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Murat Kanber