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Tramvay yolunda akılalmaz kaza kamerada

Tramvay yolunda akılalmaz kaza kamerada
Tramvay yolunda akılalmaz kaza kamerada

İstanbul Fatih’te tramvay yolunda seyreden bir otomobil yolun karşısına geçmek isteyen bir başka otomobile hızla çarptı. 1 sürücünün ağır yaralandığı kazada, saniyeler önce tramvay yolundan geçen bir yaya ölümden son anda kurtuldu. Akıl almaz kaza saniye saniye kameralara yansıdı.

Tramvay yolunda akılalmaz kaza kamerada - Tıkla İzle

Kaza, 4 Aralık gecesi saat 02.00 sıralarında Laleli'de meydana geldi. İddiaya göre, beyaz renkli otomobil tramvay yolundan Aksaray istikametine hızla ilerliyordu. O sırada kendisine yeşil ışık yanan bir başka otomobil yolun karşısına geçmek için harekete geçti. İki otomobil tramvay yolunda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar yola savruldu. Kazada otomobil sürücülerinden 1'i ağır yaralandı.

Akıl almaz kaza kamerada

Tramvay yolunda yaşanan kaza güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde tramvay yolundaki trafik ışıklarında dur işareti yanarken beyaz renkli bir araç hızla ilerliyor. Bir başka otomobil de Ordu Caddesi'nde karşı şeride geçmek isterken tramvay yolundan gelen araçla çarpışıyor. Araçlar kazanın ardından yola savruluyor.

Caner Sönmez - Burak Uğur
 

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