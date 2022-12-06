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Tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti

Tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti
Tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti

Samsun'da tramvayın çarptığı 23 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Tramvayın çarptığı genç hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi viyadük bitiminde saat 05.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatman G.D.(40) idaresindeki Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ'a ait tramvay Tekkeköy istikametine seyir ederken tramvay hattında yatar vaziyette olan bir kişiyi fark ederek acil durum freni yaptı. Tramvayın duramayarak çarptığı Tuncay Boğa (23) olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Hırsızlık suçundan 5 suç kaydının bulunduğu öğrenilen Tuncay Boğa'ya tramvayın çarptığı yerde aydınlatma kablosunun kesik olduğu, yanında bıçak, balta ile bira kutusunun bulunduğu tespit edildi. Boğa'nın cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Muhammer Ay
 

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