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Tramvayın önünde kilometrelerce ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi

Tramvayın önünde kilometrelerce ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi
Tramvayın önünde kilometrelerce ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi

Samsun'da tramvay hattında kilometrelerce yol giden sürücü, yürekleri ağza getirdi.

Tramvayın önünde kilometrelerce ilerleyen sürücü yürekleri ağza getirdi - Tıkla İzle

Samsun'da görenleri şaşkına çeviren bir olay yaşandı. Plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen SUV tipi bir otomobil, Atakum ilçesi Körfez Tramvay İstasyonu yanındaki hemzemin geçitten geçerken tramvay hattına girdi. Etrafı çevrili olan hattan çıkamayan araç, kilometrelerce rayların üzerinde seyretti. İstasyonda bekleyen vatandaşlar ise hattan tramvay yerine araba geçtiğini görünce şaşkına döndü. Hattın yoğun olduğu saatlerde yaşanan olayda önde araç, arkada tramvayın seyretmesi yürekleri ağza getirdi. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, sürücünün tramvay hattına neden girdiği ise bilinmiyor.

Furkan Abrek Ünal
 

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