Transavia Havayolları İstanbul Havalimanı'na uçuş başlatıyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin dünyaya açılan kapısı ve küresel aktarma merkezi konumunda olduğu belirtilen havalimanının, yeni havayollarına ev sahipliği yapmaya devam ettiği kaydedildi. İGA İstanbul havalimanı ile Transavia Havayolları arasında yapılan anlaşmaya göre, Ekim 2022 sonu itibarıyla Transavia Havayolları'nın İstanbul Havalimanı'na Fransa'nın başkenti Paris Orly Havalimanı'ndan haftada 4 gün ve Lyon Saint Exupery Havalimanı'ndan da haftada 2 gün olacak şekilde direkt uçuşlara başlayacağı bildirildi.

Açıklamada İstanbul Havalimanı'na son olarak uçuş başlatan FlyOne, Fly Dubai, Air Arabia, HiSky, Skyup, Pobeda Airlines, Azimuth Airlines, UT Air Aviation, Ural Airlines, Nordwind Pegas-Ikar gibi havayollarına Air France-KLM ortaklığına ait olan Transavia'nın katıldığı aktarıldı.

“71 havayolu ortağımızla 2022 sonunda 60 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz”

Açıklamada İstanbul Havalimanı Havayolu ve Kargo Pazarlama Direktörü Majid Khan'ın görüşlerine de yer verildi. İstanbul Havalimanı'nın, birçok havalimanını geride bırakarak 2022 yılının sonunda 60 milyon yolcu sayısına ulaşmayı hedeflediğini belirten Khan, "Bu hedefe ulaşmak için yeni havayollarının İstanbul'a düzenleyecekleri seferler büyük önem taşıyor ve büyüme planımızı yeni havayolu şirketleriyle işbirliği yapmak üzerine kuruyoruz. Son olarak Transavia Havayolları ile bir anlaşma imzalamaktan büyük bir mutluluk duyduk. Transavia Havayolları Ekim ayının sonundan itibaren Paris Orly ve Lyon'dan İGA İstanbul Havalimanı'na direkt uçuşlara başlayacak. Bu seferlerin gerçekleşmesiyle birlikte halihazırda artan yolcu trafiğimiz daha da yukarılara çıkacak. 270 direkt hat işleten 71 havayolu ortağımızla 2022 sonunda 60 milyon yolcuya ulaşmayı hedefliyoruz. Transavia Havayollarıyla yolculuk edecek misafirlerimiz, önümüzdeki aylarda başlayacak seferler ile birlikte öncelikle havalimanımızın, ardından da birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, tarihi, kültürel ve en önemlisi farklı lezzetleriyle dünya mutfağında yer edinmiş İstanbul'un keyfini çıkaracak" ifadelerini kullandı.

“Türkiye pazarında uzun soluklu bir oyuncu olmayı hedefliyoruz”

Transavia France Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Nicolas Hénin ise şunları söyledi: "İstanbul, her mevsim ziyaret edilmeye değer prestijli bir destinasyon. Pairs Orly Havalimanı'nı kullanan yolcularımıza bu hizmeti sunduğumuz için çok mutluyuz. Bu yeni güzergah, yeni ülkelere yönelik iddialı uçuş tekliflerimizi artıracak. Ankara'ya yaptığımız uçuşların uzatılmasında olduğu gibi Türkiye pazarında uzun soluklu bir oyuncu olmayı hedefliyoruz."

Tuncer Cengiz

