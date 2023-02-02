Transfer yasağını kaldıran Eskişehirspor tesisleri bayram yeri oldu

Eskişehirspor taraftarları, transfer yasağının kaldırılmasını kutlamak amacıyla bir araya geldi. Vali Hanefi Demirkol Tesisleri önünde buluşan kalabalık Kırmızı Şimşekler grubu, meşaleler yakarak görkemli bir kutlama gerçekleştiler. Yaklaşık 4 yıl sonra Trabzonspor'a olan borcun ödenmesiyle açılan Eskişehirspor'un transfer tahtası haberi, taraftarlar başta olmak üzere tüm şehri büyük bir sevince boğdu. AK Parti İl Başkanı Zihni Çalışkan'ın da katıldığı gösteride, Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca gelişmelerle alakalı olarak açıklamalarda bulundu.

“Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmış bulunmaktayız”

Başkan Koca, Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmış bulunmaktayız diyerek sözlerini şu şekilde sürdürdü:

“Eskişehir'in son zamanlardaki en mutlu gecesini yaşıyoruz. Yedi transfer dönemi sonrasında Eskişehirspor'un transfer tahtasını açmış bulunmaktayız. Gecenin bu vakti gelip bizi destekleyenlere, taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Doğru adımlar ve işlerle Eskişehirspor'un şampiyonluklarını konuşmak istiyoruz. Bu malum şehrin dosyası tamamen kapatılmıştır. Artık Eskişehirspor'un önünde Trabzonspor diye bir borç kalmamıştır. Prensipte anlaştığımız oyuncular var. Bunlarla yarın sözleşme imzalayıp, hazır olan arkadaşlarla bir an önce Hacettepe maçına çıkacağız. Çünkü puan kazanmamız gerekli. Puan kaybına tahammülümüz yok. Teknik direktörlerle görüşüyoruz.”

“Eskişehirspor layık olduğu o yere çıkacak”

Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, “Eskişehirspor'un son yıllarda yaşadığı sıkıntıyı herkes biliyor. Bizler burada şehrimizin desteğini çok alamasak da Eskişehirspor tribünleri olarak bir araya geldik. Trabzonspor camiası, bu süreçte bir Anadolu kulübüne yakışır tavır sergilemedi. Eskişehirspor layık olduğu o yere çıkacak çünkü Eskişehirspor olmadan adına süper dedikleri Süper Lig olamaz. Biz orayı daha süper kılmayı ant içtik. Elbet bir gün Eskişehirspor bayrağını da o boğaza asacağız. Bu transfer tahtasının açılması bütün şehre umut oldu. Hatta bütün Anadolu'ya umut oldu. Anadolu kulüplerinden tebrik mesajları aldık. Eskişehirspor taraftarı olarak vermiş olduğumuz mücadele Türk spor tarihinde yerini aldı. Biz hala burada dimdik ayaktayız. Burada sadece buzdağının görünen yüzü var. Bundan sonra çok daha sıkı ve kalabalık olarak Eskişehirspor tribünlerini özlediğimiz şekilde görmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Oğulcan Öner - Bahadır Turgut



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