Tren çekicisi raylardan geçen kadına çarptı: 1 ölü

Olay, öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Hızırilyas Mahallesi'nde tren raylarından geçmek isteyen Hacer Ünlü (48) isimli kadına hem karayolunda hem de raylarda hareket kabiliyeti olan yol bakım kamyonu (çekici) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Hacer Ünlü, olay yerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamayan Hacer Ünlü yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili savcılık soruşturma başlatırken Hacer Ünlü'nün yakınları hastane morgu önünde gözyaşlarına boğuldu.

Ali Kapan

