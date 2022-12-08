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Tren istasyonunda elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü

Tren istasyonunda elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü
Tren istasyonunda elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü

Hindistan’da tren istasyonunda görevli bilet denetçisi, yüksek gerilim hattından kopan bir elektrik kablosunun üzerine düşmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Denetçi, bayılarak rayların üzerine düştü.

Tren istasyonunda elektrik çarpan görevli bayılarak raylara düştü - Tıkla İzle

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yer alan Kharagpur kentindeki tren istasyonunda görevli olan bilet denetçisinin üzerine yüksek gerilim hattı düştü. Elektrik akımına kapılan talihsiz adam, bilincini kaybederek platformdan sırt üstü olarak rayların üzerine düştü. Olay anı ise istasyonda bulunan güvenlik kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı. Çevredekiler, hemen adamın yardımına koşarken, hastaneye kaldırılan adamın sağlık durumunu stabil olduğu ifade edildi. Yüksek gerilim hattındaki elektrik kablosunun bir kuş nedeniyle kopmuş olabileceği düşünülüyor.

Sohail Khan

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