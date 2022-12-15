İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan hırsız yakalandı

Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan hırsız yakalandı
Tren istasyonunun peronlarından kablo çalan hırsız yakalandı

Kocaeli'nin Derince ilçesinde tren istasyonundaki peronların kablolarını çalan şahıs yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, TCDD Derince İstasyonunda peronlar üzerinde bulunan kablolar çalındı. Durumun yetkililer tarafından emniyete bildirilmesi üzerine polis konuya ilişkin inceleme başlattı. Yapılan incelemede olayı M.A. isimli şahsın gerçekleştirdiği tespit edildi. Yapılan arama çalışması sonucunda M.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Cihat Polat

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.