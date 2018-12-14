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Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor
Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor

Ankara’da yüksek hızlı tren kazasının yaşandığı Marşandiz banliyö istasyonunda enkaz kaldırma çalışmaları gece yarısı yoğun kar yağışı altında devam etti.

Tren kazasında enkaz kaldırma çalışması sürüyor - Foto Galeri

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız devam ediyor. Saat 16.00 sıralarında istasyon çevresine kurulan dev vinçlerle başlayan çalışmada, ekiplerin kesme ve kaldırma çalışmaları gece boyunca devam etti. 

Tren raylarını bir an önce kullanıma açmak için uğraş veren itfaiye ve TCDD ekipleri, gece saatlerinde bastıran yoğun kar yağışına rağmen çalışmaları sürdürdü. Önce yıkılan üst geçidin, ardından da vagonun kaldırılarak, demiryolunun açılacağını belirtildi.  

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