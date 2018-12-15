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Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı

Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı
Tren kazasındaki vagonların enkazı kaldırıldı

Ankara’da yüksek hızlı tren (YHT) kazasının yaşandığı Marşandiz banliyö istasyonunda trenin vagonları kaza yerinden kaldırıldı.

Ankara-Konya seferini yapan yüksek hızlı trenin (YHT), Yenimahalle ilçesine bağlı Marşandiz banliyö istasyonunda kılavuz lokomotifiyle çarpışması sonucu meydana gelen kazanın ardından enkaz kaldırma çalışmalarında sona gelindi. 3'ü makinist 9 kişinin yaşamını yitirdiği kazada trenin raydan çıkan 2 vagonu vinçler yardımıyla istasyon dışına alındı. 

Tren raylarını bir an önce kullanıma açmak için uğraş veren itfaiye ve TCDD ekipleri, çöken üst geçidi kaldırdıktan sonra demir yığınına dönen vagonları da kaldırdı. Kaldırma çalışmasının sabaha kadar tamamlanması bekleniyor.

Caner Ünver - Musa Erdoğan

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