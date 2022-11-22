Tren yokuşu çıkamadı: Yolcuları korkutan anlar

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde viyadükte meydana geldi. Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, Atakum'dan şehir merkezine yolcu taşıyan tramvay, Gençlik Parkı-Liman İstasyonları arasındaki viyadüğü, hafif yağmurun da etkisiyle çıkamadı ve yokuşta kaldı. Tramvay bir süre bu şekilde kalınca, yolcular kısa süreli panik yaşadı. Ön kabinden inen vatman, yolcular arasından arka kabine geçerek tramvayı Fener İstasyonu'na kadar geri götürdü. Bu sırada arkadaki tramvaylar bekletildi. Tekrar ön kabine geçen vatman, tramvayı şehir merkezine doğru sürmeye başladı. Bu kez ivmelenen tramvay, 100'lerce yolcunun endişeli bakışları arasında viyadük yokuşunu çıkabildi. Tramvayın ikinci seferde yokuşu sorunsuz çıkması sonrası yolcular da derin bir nefes aldı.

Erdi Demir

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